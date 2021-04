Governo de SP leiloa 525 veículos com lances iniciais de até R$ 20 As vendas acontecem nos dias 28, 29 e 30, por meio de plataforma virtual. Há veículos com documentos e sucatas sem documentação

Para os carros com documentação, os lances vão variar de R$ 400 a R$ 14.000 Divulgação/SSP

O governo do estado de São Paulo vai leiloar, nos dias 28, 29 e 30 de abril, 525 veículos, entre carros, motos e utilitários, com lances iniciais a partir de R$ 20.

Nos dois primeiros dias serão vendidos aproximadamente 470 veículos, com direito a documentação e no estado em que se encontram. Apenas no último dia serão vendidas sucatas de veículos sem direito a documentos.

Estarão disponíveis veículos como o Mitsubishi L200 Triton Flex, GM Blazer Advantage, GM Vectra Sedan Elite, VW Spacefox 1.6 GII, GM Astra Sedan Elegance, Renault Sandero Exp16, Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Ducato Multi, Renault Duster 1.6 4x2, Meriva Joy, VW Gol 1.6, Palio WK Trekk 1.6 Flex, Grand Livina, Yamaha Lander XTZ250 e Honda XRE300.

Para os veículos com documentação, os lances variam de R$ 400 a R$ 14.000. No caso das sucatas, os lances começam com R$ 20. Todos os carros são oficiais do governo do estado de São Paulo.

O leilão será realizado na modalidade eletrônica através do site, onde também será possível conferir a lista completa de outros itens a serem leiloados.

“É muito importante a visitação e também o devido cadastro no site antes de dar lance no bem. Isso porque alguns veículos estão com peças faltando, problemas no motor, estão riscados, precisando de pinturas, entre outras coisas. Por isso é preciso ir verificar o bem”, ressalta o leiloeiro Douglas Fidalgo.