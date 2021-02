Governo lança guia para ajudar prefeitos no início da gestão Plataforma educativa orienta medidas básicas nos 100 primeiros dias de mandato e também busca criar redes de contatos

Brasil | Do R7

Plataforma está disponível para todos no site do governo federal Reprodução/Secretaria de Governo

A Secretaria de Governo da Presidência da República lançará às 16h desta terça-feira (23) o Guia do Novo Prefeito + Brasil – Os 100 Primeiros Dias de Gestão Municipal. O documento apresenta um conjunto de orientações e ferramentas para que prefeitos e prefeitas realizem da melhor forma os seus primeiros 100 dias de gestão.

O guia, produzido em parceria com o Sebrae, é divido em quatro eixos temáticos: Governança, Finanças, Social e Território. Nos conteúdos, que estão disponíveis no site da secretaria de governo, estão questões como montagem da equipe de governo, preparação dos novos secretários, possíveis fontes de financiamento, prestação de contas e redes de contatos.

A plataforma também delineia um cronograma ideal a ser cumprido nos primeiros 100 dias dos mandatos dos prefeitos, com dicas e as explicações das medidas administrativas indicadas para os gestores neste período.

Além das aulas em vídeo e em textos, os prefeitos são convidados a se cadastrarem na rede de Prefeitos+Brasil, onde poderão ter contato mais próximo com as equipes do governo.