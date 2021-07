Governo posta foto de homem com arma em homenagem a agricultor Imagem em homenagem ao Dia do Agricultor lembrou ampliação da posse de arma no meio rural e gerou polêmica nas redes Foto de agricultor armado em homenagem gera polêmica nas redes

Homenagem feita pela Secom em homenagem ao Dia do Agricultor

A Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) do governo federal publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira (28) uma homenagem ao Dia do Agricultor com uma imagem de um homem com uma espingarda em uma área rural, o que gera polêmica nas redes sociais.

Em cerca de três horas, o post já tinha recebido cerca de 4,6 mil comentários, muitos deles críticos à homenagem e apontando que trata-se de um caçador, e não de um agricultor. Houve também apoiadores à mensagem, destacando a possibilidade de o homem do campo ter uma arma para se defender.

A Secom abordou a questão da posse de arma e o trabalho da categoria na pandemia. "Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo", diz o primeiro post da Secom sobre o tema.

Em seguida, a secretaria publicou post sobre a questão do armas, afirmando que o governo conseguiu reduzir a invasão de terras e "estendeu a posse de arma do proprietário rural a toda a sua propriedade". A Secretaria cita dados do Incra (Instituto Nacional de Reforma Agrária) para mostrar uma queda de invasões no campo, comparando o período de 1995 a 2002, quando houve registro de 2.442 invasões, e o intervalo entre 2019 e 2021, com 12 invasões.

A ampliação da posse e porte de armas é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, que emitiu três decretos flexibilizando as regras no país. Parte das medidas foi suspensa posteriormente pela ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal).