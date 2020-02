Giuliana Saringer, do R7

Governo registra mais de 5 milhões de downloads da CNH Digital Ministério afirma que app recebeu mais de 8 milhões de downloads. Além do documento online, motoristas têm acesso a informações sobre carro e multas cnh digital

Documento está disponível para Android e iOS Reprodução

Os brasileiros podem baixar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) no celular para substituir o documento físico. Segundo o Ministério da Infraestrutura, desde a implementação do sistema até esta quinta-feira (13), foram feitos 5.024.889 downloads da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e 1.993.964 da CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), documento que garante o direito de circulação dos veículos no país.

A pasta informou ao R7 que o aplicativo Carteira Digital teve 8.018.067 downloads. Foram 5.162.127 downloads em aparelhos com sistema Android e 2.855.940 com iOS. O sistema passou a valer em todo o país em abril de 2018.

O aplicativo reúne as principais informações de trânsito sobre os condutores brasileiros. Ao acessar o app, é possível consultar à CNH digital, bem como os veículos registrados no nome daquele motoristas e as multas de trânsito.

O aplicativo também dá avisos de recall para os motoristas.

A CNH Digital está disponível em todos os estados brasileiros, enquanto o CRLV ainda não está habilitado no Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. A ferramenta está disponível para os motoristas com CNH emitida a partir de 1º de maio de 2017.

Como baixar

O motorista pode baixar o aplicativo "Carteira Digital de Trânsito" gratuitamente. Após instalar o app, é preciso selecionar a opção "Entrar com gov.br”. Na tela seguinte informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física) e selecione “Próxima” (Tela do Gov.br).

Em seguida, o motorista precisa informar uma senha de quatro dígitos, necessária para acessar a CNH Digital.