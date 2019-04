Grupo prepara estudo para modernização do sistema elétrico Técnicos designados pelo Ministério das Minas e Energia terão seis meses para apresentar propostas que vão desde a produção a tarifas do setor Energia elétrica

Governo vai analisar projetos para modernizar sistema elétrico REUTERS/Ueslei Marcelino/09.01.2013

Um grupo de trabalho designado pelo MME (Ministério de Minas e Energia) na última sexta-feira terá seis meses para finalizar um estudo que traga propostas de modernização do setor elétrico brasileiro, incluindo itens como expansão, digitalização, racionalização de encargos e subsídios e mecanismos de formação de preços. O prazo poderá ser renovado por mais três meses.

O Grupo de Trabalho será formado cinco unidades do MME e coordenado pela Secretaria Executiva, mas com possibilidade de convite para as reuniões de membros da Agência Nacional de Energia Elétrica; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, assim como representantes da sociedade civil, associações, além de poder contar com cooperação técnica internacional.

As reuniões serão semanais e terão eixos temáticos, que se desdobrarão em aspectos setoriais. Serão discutidos temas como o aperfeiçoamento no desenho de mercado e mecanismo de comercialização, inclusive com ampliação do mercado livre; a financiabilidade da expansão do parque elétrico nacional (valoração de atributos, lastro e energia, etc.); mecanismos de flexibilidade na gestão do portfólio de contratos das distribuidoras; mecanismo de formação de preços; e novas tecnologias, como armazenamento, usinas hidrelétricas reversíveis e usinas híbridas, por exemplo.

Outro ponto que será reavaliado é a metodologia utilizada para as garantias físicas do setor.

Em portaria publicada no dia 5 de abril no Diário Oficial, o MME explica que ao final das atividades, o Grupo de Trabalho deverá apresentar ao Ministro de Minas de Energia, Bento Albuquerque, relatório final contendo plano de ação e, se couber, proposta de atos normativos.

