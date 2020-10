Helicóptero da Força Nacional em operação no Pantanal cai em MT De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a aeronave estava com três tripulantes. Eles foram socorridos e devem ser levados para Cuiabá

Helicóptero da Força Nacional que caiu nesta quinta-feira (8) Reprodução/Ministério da Justiça

Um helicóptero da Força Nacional que estava em operação de combate às queimadas do Pantanal caiu nesta quinta-feira (8), na região do Poconé (MT). A aeronave estava com três tripulantes, e havia saído de Corumbá (MS).

De acordo com nota do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as três vítimas do acidente foram socorridas e levadas por um helicóptero da Marinha do Brasil para Porto Jofre, no mesmo município onde a aeronave caiu. Eles devem ser levados para Cuiabá, onde receberão os atendimentos médicos.

Ainda segundo informações do Ministério de Justiça, os primeiros socorros foram prestados por uma equipe de apoio da Força Nacional enviada para o resgate. Um dos tripulantes sofreu uma fratura exposta na perna. A pasta não deu informações sobre os outros dois.

As causas do acidente ainda devem ser investigadas.