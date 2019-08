Do R7

Homicídios caem 21% no país nos quatro primeiros meses de 2019 Segundo dados da plataforma Sinesp, do Ministério da Justiça, todos os nove índices de criminalidade caíram em relação a 2018 Governo anuncia queda na criminalidade nos quatro primeiros meses do ano

Taxa de homicídios no 1º quadrimestre do ano é de 6,75 por 100 mil habitantes Mário Angelo/Sigmapress/Folhapress

O Ministério da Justiça anunciou nesta terça-feira (13) uma queda nos registros de crimes nos quatro primeiros meses deste ano. Os dados são coletados pela plataforma Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública). Segundo as estatísticas de janeiro a abril deste ano, comparadas às do mesmo período do ano passado, caiu em 21,2% o número de homicídios (de 16.670 para 13.142) e a quantidade de roubos de veículos despencou de 88.104 casos para 63.852 (-27,5%).

Os dados da Sinesp, feitos a partir da coleta de ocorrências nos 26 estados e no Distrito Federal, mostram também que as tentativas de homicídio caíram 8,6%, assim como tiveram forte queda os roubos: à instituição financeira (-38,5%) e de carga (-27,3%). O número de estupros ficou 13,6% menor e, latrocínios, 23,8% abaixo do mesmo período de 2018.

Houve queda ainda em relação aos crimes de lesão corporal seguida de morte (-5,3%), furto de veículos (-11,1%),

O Sinesp é uma plataforma de informações integradas, que possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança pública. Foi criado pela Lei nº 12.681, de 4 de julho de 2012, com a finalidade de armazenar, tratar dados e informações para auxiliar na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com segurança pública, sistema prisional e execução penal, enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas.