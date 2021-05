Igreja Universal anuncia mudança em sua direção em Angola Instituição promove alterações em seu comando no país africano para dar mais voz à sociedade local

Brasil | Do R7

Divulgação

A Igreja Universal anunciou nesta quarta-feira (19) que decidiu fazer mudanças no comando da instituição em Angola, numa medida que visa encerrar a crise pela qual passa no país há mais de um ano e que culminou com a deportação de pastores brasileiros neste mês de maio. Nesta nova organização, a Universal colocará como liderança da igreja cidadãos angolanos.

Assim, a igreja pretende dar voz à sociedade local, observando suas necessidades e preocupações, conforme revela em seu comunicado. Com esta decisão, o Bispo Honorilton Gonçalvez deixa suas funções como Presbitério Geral em Angola. Em seu lugar entra o Bispo Alberto Segunda.

A Universal também convocará uma reunião extraordinária de sua assembleia geral para eleger novos membros, que serão cidadãos angolanos, do Conselho de Direção e da Mesa da Assembleia.

Com estas alterações e colocando angolanos no comando da instituição, a Universal pretende iniciar uma nova etapa de seu trabalho no país africano, que teve início em 1992.