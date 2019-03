Do R7

Igreja Universal vai processar jornalista por fake news Patricia Kogut, do jornal O Globo, acusou a igreja de vender vagas para atores que desejam participar de novelas da Record TV

A Igreja Universal decidiu processar a jornalista Patrícia Kogut e o jornal O Globo após a publicação de acusações feitas contra a instituição na coluna publicada nesta quarta-feira (28).

A jornalista acusou a igreja de vender vagas para atores que desejam participar de novelas da Record TV. A colunista afirma que “jovens atores aspirantes cujos pais contribuem com dízimo mais gordo" conseguiriam participar do elenco das novelas da emissora.

"Trata-se de uma gravíssima e irresponsável acusação", criticou a Universal por meio de nota divulgada à imprensa (leia a íntegra abaixo), informando ainda que a jornalista não procurou a instituição para apurar a informação publicada.

A Record TV, também por meio de nota, também afirmou que vai processar Patrícia Kogut e O Globo. "A publicação fere a honra de todos os profissionais da emissora, que vai buscar na Justiça os seus direitos diante desta mentira".

Além do processo judicial, a Igreja Universal enviou uma nota à direção do jornal O Globo solicitando uma retratação da jornalista do veículo pelas acusações "em igual espaço e destaque reservado ao texto original, nas versões impressa e online”.

Na nota, a Universal afirmou ainda que outros veículos que reproduziram a nota também foram notificados e que deve acioná-los juridicamente.

Nota da Igreja Universal em resposta à publicação da jornalista Patrícia Kogut no jornal "O Globo":

"A Igreja Universal do Reino de Deus processará judicialmente a colunista do jornal “O Globo” Patrícia Kogut, além do próprio veículo. Em sua coluna desta quinta-feira (28), a jornalista acusou a Universal de vender vagas para atores que desejam participar de novelas da Record TV.

Na fake news publicada pelo jornal carioca, a jornalista escreveu que a Universal consegue colocações no elenco da dramaturgia da Record TV, a “jovens atores aspirantes cujos pais contribuem com dízimo mais gordo”.

Trata-se de uma gravíssima e irresponsável acusação, sobre a qual Patrícia Kogut não apresenta um nome, uma prova, ou uma testemunha.

Além da ousadia de espalhar uma mentira em um dos jornais de maior circulação no país, a colunista sequer procurou a Igreja para apurar a fofoca que, supostamente, ouviu.

Em nota encaminhada à direção do jornal, a Igreja repudiou o ataque promovido por Kogut , e exigiu que ela se retrate pela mentira publicada, “em igual espaço e destaque reservado ao texto original, nas versões impressa e online”. A Universal também avisou o veículo que “processos judiciais serão abertos”

Além do Globo, o site de fofocas “TV Foco” também espalhou a fake news. O veículo foi igualmente alertado que o caso será levado ao Judiciário".