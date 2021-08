Inovação no setor público é tema do 'Estúdio News' deste sábado (14) Para especialistas, a modernização do atendimento é fator primordial para melhoria do serviço prestado Inovação no setor público é tema de debate no Estúdio News deste sábado (14)

Vinícius Marchese, Gustavo Toledo e Guilherme Dominguez Divulgação

A procura pela simplificação dos serviços é uma tendência sem volta. A grande quantidade de burocracia para se resolver uma demanda é algo cada vez menos tolerada pela população.

No setor privado, se tem acesso a pedir comida, comprar viagem, ingresso de cinema, entre outros serviços, todos pelo celular. E esse dinamismo serve como imposição para que o governo e os serviços públicos também sigam essa mesma lógica e migrem para o chamado digital first, ou seja, primeiro atender e servir de forma digital para com isso conseguir também promover inovação, afirma Guilherme Dominguez, CEO do BrazilLAB.

A modernização dos processos é uma das iniciativas que buscam promover a inovação no setor público, fator primordial para a melhoria dos serviços prestados.

Uma pesquisa do Ibope mostrou o crescimento de 61% para 75% de brasileiros que acham a rede pública ruim ou péssima, mas especialistas se mantêm otimistas apesar dos números.

Para Vinicius Marchese, presidente do Crea-SP (Conselho de Engenharia, Agronomia e Geociências), existe um leque de oportunidades em inovação.

“Interessante esses números e eu vejo isso como um ponto positivo, existe um caminho muito grande a se percorrer para a inovação, então aí você desdobra em oportunidade, necessidade de material humano qualificado. Ou seja, nós vivemos um momento no país onde o problema está posto: nós temos 61%, depois cresce para 75% e uma necessidade muito grande nessa conexão de oportunidades de startups com o poder público.”

Guilherme Dominguez, explica ainda algumas formas de se promover a inovação.

“Quando falamos de inovação pública, inovação no setor público, a primeira coisa que é importante entender é que a transformação digital não é necessariamente sinônimo de inovação no poder público. Você tem maneiras de promover serviços públicos inovadores, melhores e mais eficientes, reorganizando processos ou equipes de pessoas. Eu costumo dizer que esses são os 3 Ps que temos dentro da inovação do setor público - pessoas, processos e parcerias”.

