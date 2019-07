Inscrições para a 2ª fase do Mais Médicos terminam hoje Inscrição está sendo realizada somente pela pela Internet, através do Sistema de Gerenciamento de Programas, no site do programa Mais médicos

Inscrições vão preencher 600 vagas remanescentes

Termina nesta quarta-feira (10) o prazo de inscrição para a 2ª fase do Programa Mais Médicos destinada a profissionais brasileiros formados no exterior, de acordo com o edital nº 11, de 10 de maio de 2019,

A inscrição objetiva preencher vagas remanescentes, no total de 600, não ocupadas na 1ª fase do programa para médicos com registro em qualquer CRM (Conselho Regional de Medicina) do Brasil.

A inscrição está sendo realizada somente pela pela Internet, através do SGP (Sistema de Gerenciamento de Programas), no site do programa. Na primeira fase foram abertas 2.149 vagas.

A reposição de profissionais do Mais Médicos vai atender às populações de áreas com maiores dificuldades de acesso, como ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas e que dependem do atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

Os médicos que aderirem ao programa devem começar a atuar na Atenção Primária desses municípios entre 16 de agosto e 25 de setembro.