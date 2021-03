Investimento federal em transporte é o menor desde 2005, diz CNI

A- A+

Ferrovia Norte-Sul Divulgação/Governo Federal

O total de investimentos federais na área de transportes em 2020 alcançou R$ 8,3 bilhões, valor 4% inferior ao investido em 2019 e o menor montante desde 2005, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (1º) pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Os dados são referentes ao total de recursos investidos pelo Ministério da Infraestrutura, Infraero e pelas sete companhias docas federais, estatais responsáveis pela administração de parte dos portos públicos do país. Os valores são corrigidos pelo IPCA.

O levantamento foi realizado pela CNI com informações do Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal), compilados pela ONG Contas Abertas.

Os últimos dez anos foram marcados por uma redução progressiva da capacidade de investimento do setor público, reflexo da crise fiscal e econômica que o país ainda enfrenta. Após o pico de investimentos em 2010, os recursos federais liberados para investimentos no setor de transportes sofreram reduções sistemáticas.

Em 2010, o montante autorizado para investimentos do Ministério dos Transportes, Infraero e cias. docas alcançou R$ 31,4 bilhões, enquanto os investimentos foram de R$ 24,3 bilhões, em valores atualizados pelo IPCA. Em 2020, o orçamento autorizado para investimentos foi de R$ 9,8 bilhões, valor 68% inferior ao de 2010.

No Congresso Nacional tramitam também projetos de lei que, se aprovados, vão permitir o aumento dos recursos aplicados nos diferentes setores de infraestrutura. É o caso do PLS 261/2018, que cria o regime de autorização para ferrovias, e do PL 4.199/2020, que institui o Programa de Estímulo à Cabotagem – BR do Mar.