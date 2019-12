Juíza Renata Gil toma posse como presidente da AMB

Juíza em solenidade de posse Divulgação/AMB

Comprometendo-se com a promoção do diálogo entre os Poderes e a valorização da Magistratura, a juíza Renata Gil tomou posse na noite desta quarta-feira (11) como presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) para o triênio 2020-2022.

Ao seu lado, o ex-presidente da instituição, Jayme de Oliveira Neto, despediu-se do cargo reforçando seu empenho ao longo dos últimos 3 anos e agradecendo a sua família, diretoria e funcionários, além das autoridades do Judiciário. “Foram anos felizes e difíceis. Difíceis pelo momento do Brasil e do Poder Judiciário, felizes porque conheci pessoas incríveis, superamos obstáculos e elevamos o nome da magistratura”, conta Oliveira Neto.

Juíza há 21 anos, Renata Gil foi presidente da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj) e vice-presidente da AMB nos triênios 2011-2013 e 2017-2019. Titular da 40º Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 2008, ela atuou em diferentes municípios no interior do Estado do Rio. Na noite de ontem, Renata tornou-se a primeira mulher a presidir a associação federal. “Fui a primeira mulher a concorrer à presidência da AMB. Eleita com quase 80% dos votos, carrego em meus ombros o desafio da representação feminina da Magistratura”, disse.



Em seu discurso de posse, a nova presidente falou do papel moderador da Justiça e da importância da transparência e diálogo com a imprensa. “O caminho que devemos buscar para o Poder Judiciário é o da institucionalidade, especialmente diante do papel moderador que tem exercido com relação ao Executivo e ao Legislativo, diante do chamado da sociedade”, reforçou.



Fizeram parte da mesa do evento, além de Jayme de Oliveira e Renata Gil, os ministros Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, Francisco Camelo, do Superior Tribunal Militar (STM); o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, o subprocurador da República, Carlos Vilhena, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.



A solenidade, que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), contou com a presença dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski; do STJ, os ministros Luís Felipe Salomão, Antonio Saldanha , Marco Aurélio Belizze, Ribeiro Dantas, Raul Araujo e Paulo de Tarso Sansaverino. Estiveram presentes ainda Henrique Ávila, conselheiro do CNJ, Fernando Mendes, presidente da Ajufe e Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV.