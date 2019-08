Justiça Eleitoral de SP faz plantão de cadastro de biometria neste sábado

Este é o quinto plantão do ano em SP Rogério Gomes/Brazil Photo Press/Folhapress - 19.01.2016

A Justiça Eleitoral de São Paulo vai realizar um novo plantão de cadastramento de biometria neste sábado (10). Este é o quinto plantão do ano, que tem como objetivo facilitar o comparecimento dos cidadãos que não têm disponibilidade no horário normal do expediente dos cartórios eleitorais (de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h).

Os eleitores interessados devem agendar o atendimento pela internet. Ação será realizada em cartórios e postos de atendimento das 8h às 13h, com exceção das 107 cidades em que o cadastramento da biometria já foi concluído.

Segundo a Justiça Eleitoral, "as unidades do Poupatempo com serviços eleitorais seguirão o seu funcionamento normal, com horários distintos a depender do local".

Título de eleitor terá QR Code no lugar de assinatura a partir de maio

Dos 32,9 milhões de eleitores no Estado, 18,3 milhões já fizeram o cadastramento, o equivalente a 55%.

Em 479 municípios paulistas, a biometria é obrigatória (confira aqui se a sua cidade está na lista). Nestes locais, os eleitores que não se cadastrarem vão ter o título cancelado.

A Justiça Eleitoral afirma que o procedimento, envolvendo a coleta de impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada, dura cerca de 15 minutos.