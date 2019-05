Título de eleitor terá QR Code no lugar de assinatura a partir de maio Documento será emitido em papel sulfite por determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Título de eleitor

Novo título será feito em papel sulfite Reprodução/ Diário Oficial da União

O título de eleitor passa a ter um novo formato a partir do mês de maio deste ano. A mudança determina que o documento seja impresso em papel sulfite branco com dados de filiação do eleitor e QR Code no lugar da assinatura.

Anteriormente, o documento era verde e branco, emitido em papel moeda, que pode ser usado até quando houver disponibilidade de material nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral.

Os eleitores que possuem o modelo velho não precisam refazer o título por causa desta mudança. É possível ter acesso à versão digital do título, baixando o aplicativo e-Título, disponível para celulares com sistema operacional iOS e Android.

A mudança foi feita para atender a uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 22 de março de 2018.

O estado de São Paulo já começa a implementar a mudança a partir de quinta (2) nas unidades de Santo Amaro já aplicou a mudança em fase de testes. O novo título passa sa ser emitido pelos Poupatempos de Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé na Capital e também os de Carapicuíba, Diadema, Franca, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, Sorocaba e São Bernardo do Campo.

Atendimento

O eleitor que deseja emitir um novo título deve agendar um horário em uma das unidades do Poupatempo. É preciso levar um documento oficial de identificação, carteira profissional, comprovante de residência e título eleitoral, caso tenha.

Caso o eleitor deseje, pode incluir seu nome social no documento, isto é, a designação pela qual a pessoa que é travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida.

No título eleitoral constará apenas o nome social; o nome civil permanecerá no cadastro para fins administrativos.