Líder do governo diz que reforma tributária é uma das prioridades Deputado Ricardo Barros (PP-PR) afirma que presidente Jair Bolsonaro defende a modernização dos impostos sem aumento de carga

Ricardo Barros diz que governo aguarda relatório Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O líder do governo federal na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros (PP-PR, afirma que a aprovação da reforma tributária é uma das prioridades da gestão do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com nota da liderança enviada à imprensa, o Ministério da Economia tem ajudado com informações e opiniões a montar o relatório que está nas mãos do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O projeto de reforma do governo foi enviado em julho à Câmara. Nele consta, entre outras propostas, a criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços).

"Neste momento, o governo federal aguarda a publicação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro para emitir seu parecer oficial", diz o texto.

“É desejo do presidente uma reforma tributária que simplifique e modernize os impostos sem aumento de carga tributária”, disse Ricardo Barros, líder do governo na Câmara.