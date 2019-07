Líder do governo, Joice Hasselmann diz que seu celular foi clonado Segundo a deputada federal do PSL de SP, bandidos enviaram mensagens em seu nome de sua conta do Telegram, serviço que garante não utilizar mais Líder do governo, Joice Hasselmann diz que seu celular foi clonado

Joice diz ter alertado "as autoridades" sobre a clonagem FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo no Congresso Nacional, afirmou em sua conta no Twitter neste domingo (21) que teve seu celular clonado. "Há bandidos farsantes encaminhando mensagens em meu nome através do Telegram", afirmou a também jornalista.

Em um vídeo publicado em seu perfil, a deputada diz que recebeu ligações do seu próprio número, e que mensagens foram enviadas de sua conta no Telegram – que ela garante não utilizar mais.

Segundo Joice Hasselmann, ela deixou de usar o Telegram após a campanha eleitoral do ano passado. "Já estou comunicando as autoridades e quero deixar bastante claro que um farsante, um bandido, um criminoso, provavelmente da mesma gangue que invandiu o telefone do Sergio Moro, telefone de procuradores da Justiça Federal, também invadiran meu telefone e isso é caso de polícia. Esses bandidos precisam ir pra cadeia."