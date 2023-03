‘Luau FJU’ reunirá 100 mil jovens em evento ao ar livre com apresentações culturais Show gratuito arrecadará alimentos para famílias necessitadas em 24 estados e no DF

A- A+

Show gratuito arrecadará alimentos para famílias necessitadas em 24 estados e no DF Divulgação/Força Jovem Universal

Neste sábado (18), a partir das 16h, a Força Jovem Universal (FJU) realizará o “Luau FJU – Nas Ondas do Espírito”, um evento gratuito com música ao vivo, dança e teatro que acontecerá na

esplanada do Templo de Salomão – localizado na zona leste de São Paulo. O encontro contará

com a presença dos apresentadores da Record TV Renato e Cristiane Cardoso.

Segundo os organizadores, cerca de 100 mil pessoas participarão do evento ao ar livre que

acontecerá na capital paulista e em mais 24 estados e no Distrito Federal.

O “Luau FJU – Nas Ondas do Espírito” propõe a juventude uma tarde agradável com apresentações culturais, mas além disso, incentiva um ato de solidariedade, ao convidar os

participantes a doar 1kg de alimento não perecível – como arroz, feijão, óleo de cozinha, café,

macarrão, sal, açúcar, farinha e enlatados – para que sejam destinados a famílias em situação

de vulnerabilidade social.

“Nós vamos fazer um grande movimento para que esses alimentos cheguem nas mãos das

pessoas necessitadas”, afirma o responsável pela FJU, Celso Júnior. “Não existe nada melhor

do que dar. Quando a gente dá algo ou ajuda alguém, a sensação é melhor do que quando nós

somos ajudados”.

“Uma mão estendida, pronta para ajudar o próximo é algo sempre positivo. Acho incrível essa

iniciativa da FJU de arrecadar alimentos no evento, principalmente em tempos como esse de

tantas tragédias. Me sentindo muito feliz em poder ajudar a quem precisa”, relata Thiago

Honório de 19 anos.

Diversão sem drogas

Jovens têm buscado na internet por “drogas sonoras” – áudios com frequências e intensidades

variadas, elaborados com base em uma técnica conhecida como binaural beats – para obter

um efeito mental parecido ao de um alucinógeno.

Uma pesquisa publicada no periódico Drug and Alcohol Review apontou que 5,3% dos

entrevistados escutaram batidas binaurais para vivenciar estados alterados. Desses, a maioria

usou o recurso para relaxar ou dormir, mas 11,7% afirmaram usar os sons para simular a

experiência com drogas.

O levantamento ouviu 30,8 mil pessoas em 22 países, sendo que o Brasil está entre os que têm

maior prevalência de uso das batidas. A frequência de consumo desses sons é maior na faixa

etária entre 16 e 20 anos.

Diferente das “drogas sonoras”, as músicas que serão apresentadas no “Luau FJU – Nas Ondas

do Espírito” oferecem uma experiência saudável com o intuito de mostrar aos jovens que é

possível ser feliz e se divertir sem o uso de entorpecentes.

Para Marta Victória Conceição de 22 anos, iniciativas como essa “se fazem necessárias em um tempo em que a diversão parece estar apenas na tela do celular. Por ser organizado pela FJU,

sei que vai ser um evento tranquilo para ir com meus amigos e curtir música boa sem drogas e

bebidas”.

A jovem conta que participou do último “Luau FJU” realizado na capital paulista em 2021. “Como foi no mês do meu aniversário, fiz daquele evento um presente para mim. Foi uma experiência incrível e minha expectativa para essa edição é muito grande, inclusive, já separei meu alimento para doar”.

Para saber mais informações sobre o “Luau FJU – Nas Ondas do Espírito”, acesse os perfis oficiais do evento no Instagram e no Facebook.

Agenda – “Luau FJU – Nas Ondas do Espírito”

SÃO PAULO

Data: 18/3

Horário: 16h

Local: Esplanada do Templo de Salomão – Av. Celso Garcia, 605 - Brás, São Paulo - SP

Acre

Data: 26/3

Horário: 15h

Local: Concha Acústica – Travessa Felisbela do Nascimento – Capoeira, Rio Branco - AC

Alagoas

Data: 18/3

Horário: 14h30

Local: Estacionamento Catedral – Av. Comendador Gustavo Paiva, 3076 – Mangabeiras, Maceió - AL

Amazonas

Data: 18/3

Horário: 15h

Local: Estacionamento Catedral – Av. Constantino Nery, 1515 – São Geraldo, Manaus – AM

Bahia

Data: 18/3

Horário: 15h

Local: Área Externa da Catedral – Av. Antônio Carlos Magalhães, 4197 – Pituba, Salvador - BA

Ceará

Data: 19/3

Horário: 15h

Local: Esplanada da Catedral – Rua 24 de Maio, 670 – Centro, Fortaleza – CE

Distrito Federal

Data: 19/3

Horário: 15h30

Local: Estacionamento 11 – Parque da Cidade Sarah Kubitschek – Srps - Asa Sul, Brasília - DF

Espírito Santo

Data: 26/3

Horário: 15h

Local: Parque da Cidade – R. Anchieta, Serra – ES

Goiás

Data: 19/3

Horário: 15h

Local: Jardim Botânico de Goiânia – Alameda do Contorno, 1128-1222 – Jardim Santo Antônio,

Goiânia - GO

Maranhão

Data: 26/3

Horário: 15h

Local: Área Externa da Catedral – R. Oswaldo Cruz, 1600 – Centro, São Luís - MA

Mato Grosso

Data: 18/3

Horário: 16h

Local: Parque das Águas – Av. Hermina Torquarto da Silva - Centro Político Administrativo,

Cuiabá - MT

Mato Grosso do Sul

Data: 26/3

Horário: 16h

Local: Estacionamento da Catedral – Av. Mato Grosso, 921 – Centro, Campo Grande - MS

Minas Gerais

Data: 18/3

Horário: 15h

Local: Av. Olegario Maciel, 1329 – Lourdes, Belo Horizonte - MG

Pará

Data: 18/3

Horário: 15h

Local: Praça Waldemar Henrique – R. Municipalidade, 44 – Campina, Belém - PA

Paraíba

Data: 26/3

Horário: 16h30

Local: Esplanada da Catedral – Av. Pres. Epitácio Pessoa, 2000 – Expedicionários, João Pessoa - PB

Paraná

Data: 18/3

Horário: 16h

Local: Área Externa, Central Jovem – R. Piquiri, 44 – Rebouças, Curitiba - PR

Pernambuco

Data: 19/3

Horário: 17h

Local: Estacionamento Aberto – Avenida Mario Melo, 356, Centro, Recife - PE

Piauí

Data: 18/3

Horário: 16h

Local: Esplanada da Catedral – Av. João XXIII, 770 – Noivos, Teresina - PI

Rio de Janeiro

Data: 18/3

Horário: 14h

Local: Área Externa – Estrada Adhemar Bebiano, 3631 – Inhaúma, Rio de Janeiro - RJ

Rio Grande do Sul

Data: 18/3

Horário: 15h

Local: Multipalco, atrás do Parque Eduardo Gomes – R. Vinte e Quatro de Outubro, 90 – Fátima, Canoas - RS

Rondônia

Data: 18/3

Horário: 14h

Local: Área Externa – R. Joaquim Nabuco, 2245 – Centro, Porto Velho - RO

Roraima

Data: 26/3

Horário: 15h

Local: Estacionamento da Catedral – Av. Sebastião Diniz, 1201 – Centro, Boa Vista - RR

Santa Catarina

Data: 18/3

Horário: 15h

Local: Praia do Campeche, Florianópolis - SC

Sergipe

Data: 26/3

Horário: 16h

Local: Polo Esportivo G3 – Aracaju - SE

Tocantins

Data: 26/3

Horário: 15h

Local: Estacionamento Aberto – 102 Sul – Avenida Joaquim Teotônio Segurado