Do R7

Lula embarca para São Paulo para acompanhar velório do neto Ex-presidente será levado, em um helicóptero da Polícia Militar de São Paulo, até heliporto em São Bernardo do Campo. Depois, vai de carro até o velório ex-presidente lula

Ex-presidente embarcou em Curitiba para São Paulo Rodolfo Buhrer/Reuters – 02.03.2019

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou, por volta das 7h deste sábado (2), em um avião do governo do Paraná, em Curitiba, com destino a São Paulo.

O petista vai a São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, acompanhar o velório do neto Arthur, que morreu ontem em decorrência de uma meningite meningocócica.

O repórter da Record TV Maurílio Goeldner está em frente ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, e a situação no local é tranquila no momento, sem a presença de militantes do PT.

Segundo a reportagem, a aeronave com Lula deve pousar a qualquer momento e seguir em um helicóptero Água, da Polícia Militar de São Paulo, até São Bernardo do Campo. Depois, seguirá até a cerimônia, até o velório.

Decisão da Justiça

No final da tarde de sexta-feira (1º), a juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal, autorizou que o ex-presidente comparecesse ao velório do neto. Após o pedido da defesa, o processo em que corre a Execução Penal de Lula entrou em sigilo.

Ex-presidente viajou em aeronave do governo do Paraná até São Paulo Reprodução/Record TV

A força-tarefa da Lava Jato se manifestou favorável à ida do ex-presidente ao velório. Logo após a morte do neto, o ex-presidente solicitou autorização da Justiça para ir ao velório, que ocorre desde às 22h de sexta-feira em Santo André.

Lula foi informado da morte do neto por Sandro Luis, que teve autorização da Polícia Federal para conversar por telefone com o pai. O corpo de Arthur será cremado.

O ex-presidente está preso desde 7 de abril do ano passado na Polícia Federal, em Curitiba, pela Operação Lava Jato. O petista foi condenado no caso triplex por corrupção e lavagem de dinheiro a uma pena de 12 anos e um mês de reclusão.