Machado cita reunião para acertar R$ 40 mi ao MDB para apoiar Dilma

O ex-senador e ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, citou, em depoimento à Polícia Federal no Ceará, uma reunião entre senadores emedebistas na residência oficial do senador Renan Calheiros (MDB) com o suposto objetivo de discutir propina de R$ 40 milhões, que teria sigo paga pela JBS ao partido para apoiar a reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Os valores teriam sido indicados à holding pelo PT. O emedebista é pré-candidato à presidência do Senado.

Ele falou à PF no dia 4 de dezembro, convocado a prestar esclarecimentos no âmbito de inquérito aberto com base na delação de executivos do Grupo JBS que nem todos os senadores estiveram juntos em todas as reuniões.

Machado narra que "várias foram as reuniões ocorridas em Brasília durante seguidas semanas; o que se falava nas reuniões era que sem o apoio de uma maioria do PMDB, o PT teria perdido apoio do partido, e a coligação da candidata Dilma não teria sido referendada".

O ex-senador diz "que na ocasião o PT sabia dessa divisão dentro do PMDB, de sorte que não procurou o partido, mas sim um bloco, de senadores que exercia influência e controle notadamente em seus Estados". Ele diz que o fato já era presente em sua delação e que foi confirmado em 2017, quando foi firmada a colaboração da J&F.

Machado narra que a reunião se "deu na própria residência do senador Renan Calheiros, ocasião em que também estavam presentes diversos senadores do PMDB".

"A confirmação sobre o pagamento dos 40 milhões à bancada do Senado do PMDB realizada a pedido do PT, ocorreu por Ricardo Saud reservadamente junto ao depoente no interior da residência do senador Renan Calheiros", relatou.

Defesa

A reportagem está tentando contato com os políticos citados por Sérgio Machado. O espaço está aberto para manifestação.

