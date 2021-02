Mãe de Geddel é condenada no caso das malas com R$ 51 milhões Decisão de janeiro considera que Marluce Quadros Vieira Lima teve participação em lavagem de dinheiro e associação criminosa Mãe de Geddel é condenada no caso das malas com R$ 51 milhões

Malas com R$ 51 milhões encontradas em apartamento em Salvador Divulgação/PF

A Justiça Federal no Distrito Federal condenou Marluce Quadros Vieira Lima, mãe do ex-ministro Geddel Vieira Lima e também do ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, a dez anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A condenação é de janeiro e diz respeito ao caso dos R$ 51 milhões encontrados em malas em um apartamento em Salvador. A investigação reuniu prova contra Marluce, algumas delas constatadas por papiloscopistas - que investigam impressões digitais.

As provas são contestadas por Marluce. Segundo a Justiça do DF, a ré recorreu da decisão. O R7 não conseguiu localizar a defesa dela até a publicação desta reportagem.

A decisão é do juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Ele afirma que Marluce "também teve participação nos mesmos delitos de lavagem, associando-se aos filhos, e com atuação pró-ativa e efetiva no recebimento, movimentação e depósito de dinheiro, com a finalidade de ocultar e reintroduzir no mercado o dinheiro obtido de modo ilícito pelos filhos na qualidade de agentes públicos".

Ministro nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer, Geddel está preso desde 2017.