Maia, que se irritou com ataques de sites bolsonaristas Luis Macedo/Agência Câmara 08.03.2019

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que cabe ao governo conseguir os votos necessário para a aprovação do projeto de reforma da Previdência. O deputado disse que continua como grande defensor da proposta e que vai defendê-la na Câmara, mas que o papel de formar maioria é do governo e dos ministros.

"Vou pautar (a reforma) quando o presidente disser que tem votos para votar. A responsabilidade do diálogo com os deputados daqui para frente passa a ser do governo. É ele que vai negociar com os deputados. A reforma da Previdência continua sendo a minha prioridade, mas essa responsabilidade de articular com os deputados para construir uma base sólida é do presidente da República, não do presidente da Câmara. Ele tem que articular diretamente, chamar os presidentes dos partidos, as bancadas, ou chamar e ver no que dá", afirmou Maia nesta sexta-feira (22), na porta da residência oficial.

“Meu papel institucional é que eu vou pautar quando o presidente entender que tem voto”, disse. “Dentro da casa, continuo um grande defensor e influenciando os deputados e deputadas que me ouvem. Agora, quem tem de formar a maioria é o governo. E esse é o papel do presidente e dos seus ministros

Na quinta-feira (21), Maia teria ameaçado abandonar a busca de votos para a reforma na Câmara após o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) fazer uma publicação no Twitter com fortes críticas a ele.