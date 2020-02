Mais de 1,36 mi devem passar por aeroportos da Infraero no Carnaval Companhia espera 11.556 pousos e decolagens, aumento de 4,45% ante as 11.064 registradas no Carnaval de 2019 Voos

Volume de operações deve crescer em 2020 Fepesil/ Thenews2/ Estadão Conteúdo - 11.02.2020

Mais de 1,36 milhão de passageiros devem passar pelos 42 aeroportos da Infraero durante o Carnaval 2020, de 21 a 27 de fevereiro. O número é 3% maior do que o registrado no feriado em 2019, de 1º e 7 de março, quando foram contabilizados 1,32 milhão.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Infraero nesta segunda-feira (17).

Segundo a Infraero, o volume de operações também deve crescer. São esperados 11.556 pousos e decolagens, aumento de 4,45% ante as 11.064 aeronaves registradas no Carnaval de 2019.

A companhia vai reforçar as equipes de segurança e de operações. Os passageiros com dúvidas podem procurar pelos funcionários com colete amarelo escrito “Posso Ajudar/May I Help You?”.