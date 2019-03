Major Vitor Hugo visita Bolsonaro e diz aproximar poderes Líder do governo na Câmara visitou presidente no Palácio da Alvorada para falar sobre aprovação da reforma da Previdência. Visita não estava na agenda Líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, diz trabalhar por aproximação entre poderes

O presidente Jair Bolsonaro recebeu há pouco a visita do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), no Palácio da Alvorada. A visita não estava na agenda oficial do presidente.

Ao sair da residência oficial da Presidência da República, Vitor Hugo disse que conversou com Bolsonaro sobre a aprovação da reforma da Previdência e a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ). "Tratamos sobre articulação política, sobre a próxima semana, como retomar os trabalhos para a aprovação da Nova Previdência, a questão dos votos na CCJ, o trabalho junto ao Felipe Francischini (presidente da CCJ) e ao Onyx (Lorenzoni, Casa Civil)", disse.

No encontro, que durou menos de uma hora, o deputado disse que não tratou diretamente sobre um possível encontro entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas disse que está trabalhando para a aproximação entre os poderes, após os últimos dias de crise entre as autoridades."Vamos caminhar para uma aproximação", disse.

Ele afirmou ainda que Bolsonaro está calmo. "O presidente nunca perdeu a tranquilidade", declarou.

