Manchas de óleo chegam ao Parque Nacional de Abrolhos

Mancha de óleo encontrada na Ilha de Santa Bárbara, em Abrolhos Divulgação/Marinha do Brasil

A macha de petróleo que atinge as praias do Nordeste chegou ao arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, neste sábado (2).

As autoridades identificaram manchas de óleo na Ilha de Santa Bárbara, uma das cinco que formam o arquipélago. O Parque Nacional de Abrolhos é considerado um santuário para a biodiversidade marinha e um local de reprodução das baleias Jubarte.

O trabalho de remoção do petróleo já está sendo realizado, segundo o comunicado do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, formado pela Marinha do Brasil (MB), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Na sexta-feira (1º), o petróleo que contamina o litoral nordestino chegou à Ponta da Baleia, em Caravelas, à 70 Km de abrolhos.

Pelo último levantamento do IBAMA, foram contabilizadas, aproximadamente, 3,8 mil toneladas de resíduos de óleo retirados das praias nordestinas. O descarte desse material é feito pelas Secretarias de Meio Ambiente dos Estados.