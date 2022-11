Manifestantes bloqueiam 18 trechos de rodovias no país, diz Polícia Rodoviária Federal Outros 9 pontos estão parcialmente interditados; atos contestam o resultado da eleição presidencial de 30 de outubro

Brasil | Do R7

Protestos também são feitos em frente a quartéis Luiz Calcagno/R7

Os manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais aumentaram o número de bloqueios de rodovias pelo país. Segundo boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no fim da manhã deste sábado (19), 18 trechos estavam totalmente fechados e havia 9 interdições parciais das pistas.

O estado com o maior número de trechos fechados no momento é Rondônia, com 8 pontos.

Na sexta-feira (18), havia 6 bloqueios e 13 interdições.

Desde o dia do segundo turno das eleições, em 30 de outubro, a PRF diz já ter desbloqueado 1.173 pontos espalhados pelo Brasil.

⚠️ Bloqueios: 18

● Sorriso/MT (2X)

● Porto Velho/RO (2x)

● Ouro Preto do Oeste/RO

● Ariquemes/RO

● Jaru/RO

● Ji-Paraná/RO

● Presidente Médici/RO

● Campo Novo do Parecis/MT

● Sapezal/MT

● Novo Progresso/PA (2x)

● Itaituba/PA

● Itapoã do Oeste/RO

Os locais de concentração, de acordo com a corporação, incluem aglomeração de pessoas, com tendas e manifestações fora das pistas.

Além dos protestos nas rodovias, vários grupos que defendem o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão concentrados em frente a quartéis das Forças Armadas em diversos estados.