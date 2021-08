Manifestantes se reúnem no Rio e em Brasília por voto impresso Atos estão previstos em todo país neste domingo (1º); participantes pedem aprovação de emenda do voto impresso auditável Manifestantes se reúnem no Rio e em Brasília em ato por voto impresso

Brasil | Do R7, com Agência Estado

A- A+

Manifestantes já começaram ato na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/01/08/2021

O ato pelo voto impresso e auditável, realizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, já reúne manifestantes na Praça da República, em Brasília, e na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (1º).

Os manifestantes pedem a aprovação da PEC do voto impresso auditável, uma proposta de emenda que está em discussão na Câmara dos Deputados.

Até o momento, o presidente não compareceu ao ato, está em um evento de carros antigos na fazenda de Nelson Piquet, em Brasília.

Evento de carros antigos está sendo realizado na Fazenda Piquet, em Brasília Divulgação

Um dos presentes no ato em Brasília é o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que participa do protesto.

No sábado (31), Bolsonaro voltou a sustentar a necessidade de mudanças no atual sistema de votação. Durante evento com motociclistas em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ele defendeu "eleições limpas, da forma que o povo deseja". "Não aceitaremos uma farsa", acrescentou.

Os atos pelo voto impresso estão previstos para ocorrer em todo o país neste domingo.