Ministério da Agricultura anuncia Plano Safra com R$ 225 milhões Valor demonstra estabilidade no total destinado para financiamentos na comparação com a temporada passada Plano safra

Bolsonaro elogiou atuação de Tereza Cristina Pedro Revillion/Palácio Piratini

O Ministério da Agricultura anunciou nesta terça-feira (18) que o Plano Safra 2019/20 terá R$ 225,59 bilhões em recursos para a agricultura empresarial e familiar. O valor aponta estabilidade no total destinado para financiamentos na comparação com a temporada passada, em um momento em que o governo enfrenta um aperto fiscal.

O volume de recursos inclui R$ 222,74 bilhões para crédito rural, sendo R$ 169,3 bilhões para custeio, comercialização e industrialização, e R$ 53,4 bilhões em crédito para investimentos.

O montante total para financiamentos aponta uma alta de apenas 0,28% ante a temporada 2018/19, quando o volume anunciado para a agricultura empresarial somou R$ 191,1 bilhões, e a familiar teve R$ 31 bilhões, segundo dados do ministério.

Diante de uma quase estabilidade nos recursos para o crédito, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comentou que não é fácil, no quadro de aperto orçamentário atual, "anunciar grandes cifras como as de hoje".

Mas ela ressaltou que, pela primeira vez, a agricultura familiar e a empresarial estão sob o mesmo teto, destacando ainda que o Tesouro Nacional disponibilizou de forma inédita mais recursos para subvenção dos pequenos produtores (Pronaf) do que para os demais, um volume de quase R$ 5 bilhões.

O total de recursos do plano 2019/20 prevê ainda R$ 1,85 bilhão para apoio à comercialização, que inclui compras de produtos agrícolas pelo governo.

O ministério informou que o volume de recursos para subvenção do prêmio do seguro rural mais do que dobrou, para R$ 1 bilhão.

Outra novidade do plano é o financiamento de moradias rurais, que terá R$ 500 milhões.

Juros

O ministério informou que os juros para financiamento de custeio, comercialização e industrialização ficarão entre 3% e 4,6% ao ano para pequenos produtores; para médios produtores, em 6% ao ano; e 8% para demais produtores.

Os programas de investimento terão juros de 3% a 10,5% ao ano.

Bolsonaro

Durante discurso no evento de lançamento do Plano Safra 2019/20, o presidente Jair Bolsonaro elogiou a atuação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif.

Bolsonaro disse também que o Plano Safra foi uma construção que "passou por muita gente", e que fica "muito feliz" de estar à frente de um governo em que "todos se falam entre si". "Aqui não há briga política, há briga apenas para que cada um possa melhor servir o seu Brasil", afirmou o presidente nesta terça-feira, 18.

