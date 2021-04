Ministério da Justiça arrecada R$ 37 mi com leilões de bens roubados Segundo a pasta, resultado do primeiro trimestre de 2021 é dez vezes maior ao mesmo período do ano passado

Entre os itens leiloados estão joias, carros, bolsas de luxo e até aviões usados no tráfico de drogas Divulgação/MJSP

O ministério da Justiça e Segurança Pública já arrecadou mais de R$ 37 milhões em 48 leilões de bens apreendidos em operações contra o crime. O número de leilões já é quatro vezes maior do que o realizado no mesmo período de 2020, sendo que a arrecadação é 10 vezes maior do que a registrada no primeiro trimestre do ano passado, de acordo com dados do ministério.

Carros, motocicletas, caminhões, celulares e até aviões fazem parte dos bens apreendidos que são leiloados e revertidos em recursos para financiar projetos de prevenção e combate às drogas.

Segundo o secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, Luiz Roberto Beggiora, o trabalho da Senad em parceria com o poder judiciário, forças policiais e leiloeiros para zerar o passivo de bens acumulados ao longo dos anos em depósitos em todo o Brasil apresenta resultados muito positivos. Contudo, Beggiora afirma que a Senad tem atuado para obter avanços ainda maiores. “Estamos reforçando parcerias e alcançando padrões internacionais para a descapitalização do crime”, esclarece.

Desde o início da pandemia de covid-19, os leilões passaram a ser 100% on-line, abertos para a participação de cidadãos de todo o Brasil. Este ano já foram leiloados imóveis milionários, joias, veículos, além da conversão de mais de R$ 18,7 milhões em moedas estrangeiras confiscadas.

















O Ministério da Justiça e Segurança Pública realiza até o dia 31 de março o leilão de 37 itens de luxo apreendidos do tráfico internacional de drogas pela Polícia Federal durante a Operação Antigoon, através da fiscalização de contêineres dos portos do Rio de Janeiro, São Paulo e do Espírito Santo.

O leilão de joias, relógios e bolsas de luxo é totalmente on-line e feito pelo site. Caso todos os itens não sejam arrematados na primeira data, o leilão será estendido até o dia 7 de abril, com lances iniciais equivalentes a 80% do valor do bem. As peças, que estão no Rio de Janeiro, têm lances iniciais entre R$200,00 e R$ 10 mil.

O recurso será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas também às polícias dos estados que efetuaram a apreensão dos bens, com até 40% do valor arrecadado.

Esse é o décimo leilão realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública no Rio de Janeiro, desde 2020, resultando na arrecadação de mais de R$ 6 milhões aos cofres públicos. Em julho do ano passado, foram leiloados diamantes, barras de ouro e uma fazenda, relacionados ao processo que envolve o ex-governador Sérgio Cabral.

