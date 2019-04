Ministro diz que órgãos ambientais foram "aparelhados por ideologia"

Ministro do Meio Ambiente participou de 18º Fórum Empresarial Lide Valter Campanato/Agência Brasil - 10.12.2018

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta sexta-feira (05) que os órgãos ambientais brasileiros foram "aparelhados por ideologias" em gestões anteriores.

Salles diz que criou-se uma agenda do "politicamente correto que não fica em pé". O ministro participa do 18º Fórum Empresarial Lide, que acontece nesta sexta em Campos do Jordão (SP) e reúne cerca de 300 líderes e autoridades do país.

Segundo Salles, a legislação ambiental da forma como é aplicada hoje impõe uma série de "restrições ao desenvolvimento" do país.

"A agenda de proteção do meio ambiente é inegociavel, mas racional. Tem que ter fundamento técnico", afirma. Para o ministro, é preciso analisar as situações ambientais com equilíbrio.

Salles diz que "hoje cada vez que a racionalidade precisa ser trazida à tona, ela é vitima desse tipo de campanha difamatória". O ministro defende os órgãos que precisariam estar fortes se encontram "absolutamente débeis".

"O Brasil virou o país da cabeça socialista", diz, afirmando que o setor privado passou a ser enxergado como "o bandido que quer explorar" e se aproveitar do setor público.

Falando sobre os licenciamentos ambientais, o ministro afirmou que a mudança na lei tratada pela pasta tem como objetivo fazer com que não percam tempo "com coisas irrelevantes".