Ministro Ramos anuncia que vai para a reserva do Exército Ministro da Secretaria de Governo anunciou que vai ser afastar da ativa do Exército, pedindo transferência para a reserva remunerada Ministro Ramos anuncia que vai para a reserva do Exército

Ministro é responsável pela articulação política do Governo Federal Antonio Cruz/Agência Brasil - 04.07.2019

O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, anunciou nesta quinta-feira (25) que vai deixar o serviço ativo do Exército e pedir transferência, em 1º de julho, para a reserva remunerada.

"Venho de público anunciar que entrarei com o requerimento, em 1º de julho de 2020, solicitando minha transferência para a reserva remunerada e, por conseguinte, deixarei a instituição que tanto amo desde que ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 8 de março de 1973", escreveu o general em comunicado sobre o pedido de transferência.

No documento o ministro da Secretaria de Governo, afirmou ainda que integra "uma equipe reunida em torno do objetivo inalienável de mudar a história do Brasil e construir um futuro melhor para as nossas próximas gerações, sempre sob a direção firme e segura de Jair Bolsonaro".