Ministro Rogério Marinho passa por cirurgia no coração na Bahia Ministro do Desenvolvimento Regional passou mal quando chegava em Porto Seguro e foi diagnosticado com uma obstrução arterial

A- A+

Após passar por exames, Marinho foi diagnosticado com uma obstrução arterial Marcos Corrêa/Presidência da República

O Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teve um mal-estar e está internado em um hospital na Bahia a noite desta sexta-feira (16). Marinho passou mal quando chegava em Porto Seguro para uma temporada de férias com a família.

Após passar por exames, Marinho foi diagnosticado com uma obstrução arterial e precisou passar por cirurgia de emergência. A informação foi confirmada pelo próprio ministro em sua conta no twitter.

"Amigos, tive um mal-estar na noite passada quando chegava em Porto Seguro-BA para férias com a família. Fiz exames e foi diagnosticada uma obstrução arterial. Na madrugada, passei por uma angioplastia para colocação de stent. Estou bem e espero receber alta nas próximas horas", ecsreveu o ministro em sua rede.

Rogério Marinho foi nomeado em fevereiro de 2020 foi nomeado para o cargo de Ministro do Desenvolvimento Regional pelo presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, Marinho foi deputado federal pelo estado por três mandatos, além de comandar a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Amigos, tive um mal-estar na noite passada quando chegava em Porto Seguro-BA para férias com a família. Fiz exames e foi diagnosticada uma obstrução arterial. Na madrugada, passei por uma angioplastia para colocação de stent. Estou bem e espero receber alta nas próximas horas. — Rogério Marinho (@rogeriosmarinho) July 17, 2021