Moraes diz que invasões a celulares de agentes públicos 'são criminosas'

Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.01.2017

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), classificou nesta segunda-feira (17) os vazamentos envolvendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, como atos criminosos.

"As invasões que ocorreram nos telefones de agentes públicos são criminosas. Vazamentos, fake news, falsidade em notícias divulgadas são questão de polícia, são crimes", afirmou Moraes, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, o ministro do STF avaliou os vazamentos como "uma questão temerosa" a disse ainda ser cedo para comentar os conteúdos divulgados pelo site The Intercept por não saber se houve manipulações e se o teor das conversas demonstra irregularidades.

“A avaliação do que foi conversado depende de todo o material ser divulgado e de ser atestada a sua autenticidade e veracidade. Com o que se coloca a conta-gotas não é possível ter uma visão de conjunto. É de interesse público que a sociedade saiba, mas do todo”, observa Moraes.

Para o ministro, a Operação Lava Jato “é a mais importante operação de combate à corrupção que foi feita no Brasil”.

As falas de Moraes foram realizadas durante o Fórum Compliance e Democracia, promovido pela rede de televisão BandNews.