Moro abre canal de denúncia para combate à corrupção

Ministro Sergio Moro lança plataforma para combate à corrupção FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/12/2019

O ministro da Justiaça e Segurança Pública, Sergio Moro, inaugurou um canal eletrônico de denúncias contra a corrupção. A ferramenta, que pode ser acessada no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi elaborada em parceria com o International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil e garante o anonimato do denunciante.

O ministro pede divulgação da iniciativa. “Alô imprensa, favor divulgar. É de interesse público.”

— Sergio Moro (@SF_Moro) January 30, 2020

O novo serviço para receber denúncias de atos ilícitos já está disponível.

Segundo Moro, a Ouvidoria-Geral do Ministério ‘irá receber essas denúncias e realizar o encaminhamento necessário para a apuração’.

O ministro destacou o apoio da Controladoria-Geral da União. “Combater a corrupção não é um projeto pessoal ou de Governo, é um projeto de País.”

Ele convoca. “Setor público e privado têm que trabalhar juntos contra a corrupção. Orgulhosamente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o ICC – International Chamber of Commerce Brasil inauguraram juntos um canal eletrônico de comunicação, com garantia do anonimato da fonte, de denúncias de corrupção para o governo.”

Moro assinala que o ‘objetivo é ampliar a comunicação direta entre o setor empresarial e o governo na prevenção de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro’.

