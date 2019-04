Fernando Mellis, do R7

Moro estreia no Twitter: 'é um instrumento poderoso' Ministro da Justiça e Segurança Pública afirma que quer utilizar rede social para discutir e explicar projetos da pasta

Moro ganhou rapidamente milhares de seguidores Reprodução

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, estreou nesta quinta-feira (4) no Twitter. Ao justificar a entrada na rede social, o ex-juiz federal da Lava Jato disse se tratar de "um instrumento poderoso de comunicação" que o ajudará a divulgar projetos e propostas.

Cerca de 15 minutos após sua primeira postagem, Moro já tinha mais de 3.000 seguidores. Já entre os perfis que segue estão o do presidente Jair Bolsonaro, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública.