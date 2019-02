Moro reafirma que 'não há licença para matar' em projeto anticrime Em visita à Câmara, o ministro da Justiça e Segurança Pública procurou amenizar as preocupações em trono do excludente de ilicitude anticrime

Moro: "Não existe nenhuma licença para matar" Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress - 13.11.2018

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a abordar nesta quarta-feira (6) pontos polêmicos do projeto anticrime apresentado pelo governo no início da semana.

Em visita à Câmara para esclarecer pontos do texto aos parlamentares e angariar apoio, Moro procurou amenizar as preocupações quanto à ampliação do chamado excludente de ilicitude em casos de confrontos entre policiais e criminosos.

"Não existe nenhuma licença para matar", afirmou o ministro, ao conceder entrevista coletiva após reunião com parlamentares.

Leia também: Pacote do ministro Sergio Moro pode ter o lixo como destino

Moro também reforçou que o governo tem em mente a necessidade de endurecer o tratamento dado à criminalidade, porém sem sobrecarregar ainda mais o sistema carcerário.

"Estamos endurecendo contra a criminalidade mais grave, não contra a criminalidade geral", afirmou o ministro, que completou. "Temos muita ciência de que a situação carcerária é extrema."

Moro também abordou os pontos do projeto que tratam da legítima defesa, ao afirmar que não haverá mudança substancial nas normas que regem esse direito. "Apenas descrevemos na lei situações que podem acontecer em concreto e já seriam caracterizadoras da legítima defesa", reforçou.

Leia também: Por que advogados e juristas questionam pacote anticrime?

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados