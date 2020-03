Motins, facções e milícias: mortes mais que dobram em um ano no CE Greve de policiais chega ao 12º dia e crise de segurança se agrava com disputa de organizações criminosas, ausência da polícia e formação de milícias

O número de mortes no estado do Ceará, em meio aos protestos de policiais militares por reajustes salariais, chegou a 386 na quarta-feira (26), de acordo com as últimas informações divulgadas pela Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará. A pasta informou, na quinta-feira (27), que não divulgará mais boletins diários sobre o número de homicídios decorrentes dos motins, como vinha fazendo em função do "acúmulo de trabalho no setor de estatística."

De acordo com o órgão, o número de homicídios registrado em fevereiro do ano passado era de 164. Neste ano, o último dado divulgado referente ao mesmo mês é de 386. Com isso, houve um crescimento de 135,4% no número de mortes do estado comparando os primeiros 26 dias do mês. Isso significa que os assassinatos mais do que dobraram no período de um ano.

Por trás dos homicídios, há uma conjunção de forças que explicam o aumento. "Estamos vendo um crescer de paralisação por parte da polícia militar, uma nova disputa entre facções e a maior presença e atuação de grupos de extermínio no estado", afirma César Barreira, sociólogo e professor do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará. "Os assassinatos devem provocar um aumento no número de mortes nas estatísticas nacionais de homicídio", prevê o especialista.

O motim de policiais militares, que é ilegal de acordo com Constituição, começou na terça-feira (18), quando homens encapuzados que se identificam como agentes de segurança do Ceará invadiram quarteis. Uma parte dos policiais militares não concordou com o aumento salarial proposto pelo governo e iniciaram os protestos.

Barreira explica que, no espaço deixado pela falta de policiais, há uma disputa territorial entre a facção GDE (Guardiões do Estado) e o Comando Vermelho que vem ganhando força. "Essas mortes ocorrem por conta do crescimento do GDE fora das prisões."

Segundo o sociólogo, grupos de extermínio e milícias também devem ampliar a presença no estado diante da crise de segurança pública instalada. "Existe uma tendência de aumento de resoluções de conflitos interpessoais e esses três aspectos ajudam a explicar o elevado número de mortes", diz ele.

O cenário, explica Barreira, é diferente da onda de violência que marcou o Ceará no ano passado. Nos primeiros meses do ano passado, ataques de organizações criminosas se iniciaram após a nomeação de Luís Mauro Albuquerque como secretário de Administração Penitenciária e do anúncio de medidas, como a não separação de presos por facção em presídios. "Havia uma onda de terror, não mortes de pessoas. Assim, observou-se uma queda significativa nos homicídios."

Neste ano, as ruas estão esvaziadas de agentes de segurança e as mortes, segundo ele, ocorrem no vácuo de forças de segurança pública. "Os delitos também crescem em meio aos motins", diz.

Barreira avalia a positivamente a presença do Exército em cidades cearenses, mas aponta gargalos. "Ocupa-se o espaço deixado pela Polícia Militar", diz. "Mas, as Forças Nacionais não possui contingente e não estão preparadas para esse tipo de atividade. Isso demonstra fragilidade.”

Ele afirma ainda que a população vê com apreensão a crise de segurança no estado. "A sensação de medo e tensão é muito elevada. A violência é difusa, todas as pessoas são atingidas, embora existam os grupos preferenciais e vulneráveis."