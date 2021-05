Mourão diz que agentes ambientais não aparecem nas operações

A- A+

Mourão diz que é possível reduzir desmatamento Joédson Alves/EFE - 31.03.2021

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta segunda-feira (3) que os agentes ambientais não têm aparecido nas operações realizadas para o combate a crimes na Amazônia.

"Durante esse período agora, no começo do ano, pouca gente apareceu nas operações conjuntas", afirmou o general da reserva do Exército.

Segundo ele, ações desse tipo, com mais de uma agência, não são simples. "Requer muito espírito de cooperação, que um aprenda a linguagem do outro. As vaidades têm que ser despidas. [É preciso] Lembrar que a gente está trabalhando por um bem comum, para impedir que as ilegalidades aconteçam."

Mourão afirma que mesmo sem as Forças Armadas no combate ao desmatamento na Amazônia, seria possível garantir o sucesso das ações, desde que todos os agentes trabalhassem. A Operação Verde Brasil 2 foi encerrada na semana passada.

"[Seria possível] Atuando de acordo com o planejamento que nós estamos fazendo semanalmente, ajustando a conduta para as áreas que estão apresentando maior incidência de irregularidade e com as agências se colocando efetivamente em campo", declarou.

Mourão preside o Conselho da Amazõnia, que faz reuniões semanais com autoridades do governo federal e locais para definir como conter o desmatamento na floresta.

"Estão aparecendo só dois agentes, três. Tem que aparecer mais gente", reclamou. "As Forças Armadas estão em reserva. Se for necessário, serão empregadas."

A reportagem do R7 procurou o Ministério do Meio Ambiente para comentar as afirmações de Mourão, mas, até a publicação desse texto, não recebeu resposta.