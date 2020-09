Mourão diz que pretende sobrevoar Amazônia para analisar queimadas

Do R7

Mourão diz que vai sobrevoar Amazônia Ueslei Marcelino/Reuters - 11.08.2020

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira (11) que pretende sobrevoar as áreas mais afetadas pelas queimadas na Amazônia em setembro para entender a realidade do local.

"Eu tenho que me deslocar daqui em uma aeronave mais rápido, ir lá, pegar uma aeronave mais neutra que possa fazer o reconhecimento de uma forma que eu enxergue, com calma, o solo”, afirma Mourão. Segundo o vice-presidente, o sobrevoo será importante devido à divergência de dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e da imprensa.

"Eu vou aguardar para ver o que está acontecendo, que eles mandam um dado e depois outro dado é colocado para a imprensa. Isso aí não tá legal não”, diz Mourão. O vice-presidente diz que recebe semanalmente uma análise do trabalho feito pelo órgão.

“Semanalmente eu recebo uma análise do trabalho que é feito por eles mesmos [Inpe] e eu já vi as áreas onde estariam as piores situações e gostaria de fazer um sobrevoo nessas áreas para futuramente identificar isso aí tudo e saber o que está acontecendo na realidade”, disse Mourão.

Desoneração da folha de pagamentos

Mourão disse que o veto à desoneração é uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. “Tem uma questão aí constitucional, porque quando você deixa de receber recurso, você tem que complementar aquilo ali e não tá dito nessa medida da onde sairão os recursos para que o governo (possa repor o dinheiro). Tô falando aqui de uma forma bem clara, né, então, essa é a questão que está em discussão. (O veto) é uma decisão do presidente, o presidente vetou tem ver com ele", afirma.