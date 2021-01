MP investiga suposto convite de vacinação a Carlinhos Maia em AL

A- A+

O influenciador Carlinhos Maia Reprodução/Instagram

O Ministério Público de Alagoas instaurou um procedimento preparatório para apurar a afirmação de que o humorista e influenciador Carlinhos Maia teria recebido convite do governo estadual para ser uma das primeiras pessoas a serem vacinadas contra a covid-19 no estado.

A partir das respostas a esse procedimento, o promotor público da Saúde, Paulo Henrique Prado, vai decidir se instaura um inquérito sobre o caso.

Em vídeo, o influenciador afirmou que teria sido convidado pelo governo. A mensagem foi apagada logo depois. Mais tarde, Maia fez um texto para dizer que negou o suposto convite.

"Me convidaram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue", afirmou o influenciador.

A Secretaria de Estado da Comunicação de Alagoas informou que não convidou pessoas que não fazem parte do grupo prioritário. Somente profissionais de saúde e indígenas serão vacinados com o primeiro lote. "As 71 mil doses de vacina que começam a ser aplicadas na terça-feira (19) serão destinadas exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde", afirmou a secretaria em rede social.