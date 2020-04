Márcio Pinho, do R7

Mulher de Moro agradece ministério: 'equipe brilhante' Rosângela Moro enalteceu o esforço dos servidores que se mudaram para Brasília para fazer parte da gestão do ex-juiz Mulher de Moro agradece funcionários de ministério 'equipe brilhante'

Rosângela Moro Reprodução/Facebook

A mulher do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Rosângela Wolff Moro, agradeceu os funcionários que trabalharam com Moro na pasta em post publicado no Instagram nesta sexta-feira (24) e afirmou se tratar de uma "equipe brilhante".

A mulher do ex-juiz, que atua como advogada, enalteceu o esforço dos servidores que se mudaram para Brasília para fazer parte da gestão.

Moro anunciou sua demissão no final da manhã desta sexta, apontando discordância da decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir o chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, braço-direito e homem de confiança do ex-juiz da Lava Jato.

Bolsonaro diz que diretor da PF é subordinado a ele e não a Moro