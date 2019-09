'Nasci novamente', diz Bolsonaro um ano após facada

Giuliana Saringer, do R7

Bolsonaro foi esfaqueado há um ano Carolina Antunes/PR - 30.08.2019

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta sexta-feira (6), que "nasceu novamente" em Juiz de Fora (MG) após o atentado que sofreu há um ano enquanto fazia campanha eleitoral na cidade. O presidente fez declaração em evento de assinatura de contratos de concessão da 5ª rodada de leilões de aeroportos da Infraero.

Bolsonaro disse que não pode elogiar o próprio governo, mas que está satisfeito com a atuação dos ministros. "As ações dos 22 ministros que estão fazendo com que o Brasil esteja recuperando sua confiança", afirmou.

O presidente também parabenizou a PF (Polícia Federal) pela operação Postal Off, deflagrada na manhã desta sexta, que combate fraudes dentro dos Correios.

Nova cirurgia

Neste domingo (8), Bolsonaro passará por uma nova cirurgia para corrigir uma hérnia na cicatriz de operação anterior.

O presidente vai realizar o procedimento no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e a expectativa é que ele volta ao trabalho na quarta-feira (11). Durante a internação, Bolsonaro vai despachar do hospital.