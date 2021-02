Navios da Marinha levam usinas de oxigênio para interior do Amazonas Equipamentos ajudarão no tratamento de pacientes com covid-19 nas cidades de Tapauá, Urucará, Codajás e Santo Antônio do Içá

Usinas levadas pela Marinha ajudarão no tratamento de pacientes com covid-19 Divulgação Marinha

Três navios-patrulha do Marinha brasileira partiram de Manaus (AM), na sexta-feira (19) com usinas de oxigênio de bordo para reforçar a produção do oxigênio medicinal para ser usado no tratamento de pacientes com covid-19 em quatro municípios do interior do Amazonas.

Os equipamentos levados pelas embarcações Pedro Teixeira, Raposo Tavares e Amapá, subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas, permanecerão nas cidades de Tapauá, Urucará, Codajás e Santo Antônio do Içá.

Transporte de todas as usinas deve durar entre dois e oito dias Divulgação Marinha Brasileira

As usinas foram doadas ao Ministério da Saúde por empresas privadas e transportadas de

São Paulo para Manaus pela Força Aérea Brasileira.

Três delas foram embarcadas nos navios da Marinha, em Manaus, e uma foi levada direto para Tabatinga, de onde será transportada pelo NPaFlu Raposo Tavares para Santo Antônio do Içá.

O transporte de todas as usinas deve durar entre dois e oito dias.

Ao todo, 250 militares estão envolvidos diretamente na atividade.

O Comandante da Flotilha do Amazonas, Capitão de Mar e Guerra Carlos Eduardo Lopes da Cruz, destacou que há ainda, além das tripulações dos navios, uma logística envolvendo mais militares empenhados em contribuir na luta contra o coronavírus.