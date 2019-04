Neto de Lula morreu de infecção generalizada, não de meningite

Arthur morreu no dia 1º de fevereiro Divulgação

O Instituto Lula confirmou que a causa da morte do neto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva — Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos — foi uma infecção generalizada causada pela bactéria Staphylococcus aureus.

A assessoria do instituto não deu detalhes do caso, apenas confirmou reportagem do jornal Folha de S.Paulo que revelou ontem o motivo da morte do menino.

Inicialmente, o Hospital Bartira, onde o neto de Lula deu entrada, chegou a divulgar que ele havia sido vítima de uma meningite meningocócica, doença contagiosa.

Um mês após a morte, o deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha (PT-SP) se manifestou cobrando explicações do hospital e da Prefeitura de Santo André (SP) pelo fato de o diagnóstico não ter se confirmado.

O parlamentar chegou a dizer que houve uma corrida atrás de vacinas na cidade e que não havia motivo, uma vez que não havia sido nada contagioso.

Na terça-feira (2), a Secretaria de Saúde de Santo André divulgou uma nota em que afirmava que "foram descartadas: meningite, meningite meningocócica e meningococcemia".

Segundo médicos ouvidos pela Folha de S.Paulo, as infecções provocadas por Staphylococcus aureus podem ter vários graus, inclusive complicações que levam à morte. A bactéria entra no corpo por algum machucado e se multiplica. Não há proteção contra ela, apenas cuidados com higiene e limpeza de ferimentos.

Procurado, o Hospital Bartira, da rede D'Or, afirmou apenas que "prestou todo o atendimento de forma imediata, proporcionando a assistência necessária ao caso. Qualquer informação adicional dependerá da autorização expressa da família".