Nossa missão é não deixar ninguém para trás, diz o ministro João Roma Na cerimônia de posse conjunta com Onyx Lorenzoni, também foi sancionada lei que garante a autonomia do Banco Central

A- A+

Bolsonaro e o novo ministro da Cidadania, João Roma Reprodução/TV Brasil

O deputado federal João Roma (Republicanos-BA) tomou posse nesta quarta-feira (24) como ministro da Cidadania em cerimônia conjunta com Onyx Lorenzoni, que deixou a pasta para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Durante o evento, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante autonomia do Banco Central e o projeto de lei dos Correrios, que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional.

Bolsonaro agradeçou o deputado por aceitar o convite e o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, por ceder Roma para trablhar no governo. "Você hoje pela manhã teve uma missão conosco no Acre, estado abatido por uma calamidade pública. Mesmo sem ter tomado posse de fato, você foi lá levar benefícios que seu misnitério tem por meta conceder aos mais necessitados", disse.

O presidente também citou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nas questões sociais. "Você tem uma missão batante difícil de cuidar de grande parcela da socidade, mais pobre e humilde, aqueles que quase nada têm nada. Então, pelas suas mãos, pela sua competência, tenho certeza que você saberá, junto com Paulo Guedes, tocar essa política. Nosso ministro da Economia tem coração", concluiu o presidente.

"Aceitei a convocação do presidente Bolsonaro, agradeço a confiança e estou muito honrado com o respaldo do meu partido, que agradeço na presença do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, que demonstrou imensa estatura como homem público nos processos que vivemos lado a lado", afirmou Roma.

Roma disse estar ciente do desafio, citou a família e políticos que o influenciaram. Destacou a oportunidade de ter participado da transformação da cidade de Salvador. "O Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro. E nossa missão é não deixar ninguém para trás, garantindo por meio de nossos programas sociais uma melhor qualidade de vida para a população", disse Roma.

O novo ministro citou também o auxílio emergencial como prova de de compromisso durante a pandemia e disse que seguirá trabalhando pela rede de assistência social no país. "Nossos avanços serão construídos com responsabilidade, a área social e econômica são duas faces da mesma moeda. Cidadania é levar o Brasil para cada brasileiro. Vamos em frente com esse trabalho já em curso e honrar as promessas de não deixar ninguém desamparado."

Onyx Lorenzoni, que tomou posse como ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, afirmou que Roma terá uma "equipe afinada para que a assistência social no Brasil seja uma realidade". Durante sua fala, Onyx agradeceu ao partido Republicanos pela escolha de Roma para substituí-lo na Cidadania.