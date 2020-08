Do R7

Nova fase da Lava Jato cumpre mandados no DF e na Paraíba Operação Ombro a Ombro tenta buscar provas a partir de delação feitas por executivos de empresas investigadas pela força-tarefa

Partido político teria sido beneficiado em desvios Divulgação/ Polícia Federal - 19.08.2020

A Polícia Federal (PF), em cooperação com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou, na manhã desta terça-feira (25) a 73ª Fase da Operação Lava Jato.

Cerca de 60 policiais federais cumprem 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e em três cidades da Paraíba: João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.

De acordo com release da PF, durante as investigações foi identificada uma organização criminosa formada por executivos de grandes empreiteiras, que, por meio da formação de cartel e pagamento sistemático de propina a diretores da Petrobras, fraudava as licitações realizadas pela estatal.

Essa fase busca informações sobre um dos investigados (que não teve o nome divulgado) que teria solicitado e recebido pelo menos R$ 4 milhões para blindar os executivos das grandes empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção que vitimou a Petrobras.

Consoante declarações prestadas por executivos de uma grande empreiteira em acordos de colaboração premiada, as vantagens indevidas destinadas ao investigado teriam sido pagas pela empreiteira por meio de doação a um partido político e repasses a empresas sediadas na Paraíba.

Os pagamentos feitos pela empreiteira a tais empresas foram justificados em contratos fictícios ou superfaturados.

O nome da operação, Ombro a Ombro, é uma alusão à origem histórica das CPIs. Segundo historiadores, tal origem pode ser associada a reuniões praticadas por monges budistas há milhares de anos, quando se sentavam em círculo (ombro a ombro) no sopé das montanhas, para meditar e apurar causas do mal-estar geral.