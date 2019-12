Número de casamentos cai 1,6% em 2018, diz IBGE

Giuliana Saringer, do R7

Houve 1.053.467 casamentos em 2018 Pixabay - 31.10.2018

O número de casamentos caiu 1,6% de 2017 para 2018, segundo as Estatísticas do Registro Civil 2018, divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (4).

Foram registrados 1.053.467 casamentos civis em 2018, contra 1.070.376 de 2017. Houve aumento apenas no Nordeste (0,8%) e no Centro-Oeste (3,3%), enquanto todas as demais regiões tiveram queda.

Brasileiras têm filhos mais tarde, mostra pesquisa do IBGE

A cada 1.000 habitantes em idade de casar, 6,4 optaram pelo casamento legal em 2018. Os homens casaram aos 30 anos, em média, enquanto as mulheres, aos 28.

Em contrapartida, o casamento entre pessoas do mesmo sexo aumentou 61,7%, com 9.520 registros em 2018 frente a 5.887 em 2017. A maior parte das uniões (58,4%) foram entre mulheres.

Aumento nos divórcios

O número de casais que se separaram cresceu 3,2% em 2018, passando de 373.216 para 385.246.

Os casais também ficam juntos por menos tempo: em 2008, a média de duração dos casamentos era de 17 anos, enquanto, em 2018, foi de 14 anos.

A média de idade no divórcio é de 43 anos e de 40 anos para mulheres. Os casais com filhos menores de idade ainda enfrentam o processo de guarda. Dos 166.523 divórcios concedidos para casais com filhos menores, em 2018, 24,4% tiveram guarda compartilhada. Em 2014, essa proporção era de 7,5%.

Mesmo com a guarda compartilhada, a responsabilidade pelos filhos fica com as mães na maioria dos casos.