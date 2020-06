Nuvem de gafanhotos: governo declara emergência no RS e em SC Ministério da Agricultura havia informado na quarta-feira (24) que dados do governo argentino sinalizariam que a nuvem segue rumo ao Uruguai Nuvem de gafanhotos: governo declara estado de emergência em RS e SC

O Ministério da Agricultura do Brasil declarou estado de emergência fitossanitária para áreas de produção agrícolas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido a riscos de um surto de praga de gafanhotos.

A medida, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25), vem em momento em que uma nuvem de gafanhotos avança em território argentino, o que gera temores de que os insetos possam chegar ao Brasil.

Na véspera, o Ministério da Agricultura havia informado que dados do governo argentino sinalizariam que a nuvem segue rumo ao Uruguai e que seria "pouco provável até o presente momento" sua chegada ao território brasileiro.

A portaria da pasta nesta quinta-feira apontou que o estado de emergência visa a implementação de um plano de supressão da praga e a adoção de medidas emergenciais.

O prazo da emergência fitossanitária será de um ano, e diretrizes e medidas a serem adotadas ainda serão indicados em ato a ser assinado pela ministra Tereza Cristina, segundo o texto da medida.

