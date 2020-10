O papel do agronegócio na retomada econômica 'Estúdio News' deste sábado (10) vai desvendar quais fatores podem afetar o valor da cesta básica do brasileiro O papel do agronegócio na retomada econômica

O Brasil é referência no quesito exportação, pois apresenta qualidade e segurança na produção. Essa condição é importante para geração de renda, empregos e promoção do desenvolvimento econômico do país. No Estúdio News deste sábado (10), os convidados César Halum, Secretário de Política Agrícola - SPA/MAPA, Guy de Capdville, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA e Bruno Lucchi, superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), explicam quais fatores podem afetar diretamente o valor da cesta básica do brasileiro.

“Tivemos aumento principalmente dos custos de produção, visto que grande parte dos nossos insumos, fertilizantes, defensivos, medicamentos veterinários, suplementos, são importados. Então, com a alta do dólar houve impacto, também, no custo de produção”, afirma Bruno Lucchi.

O Secretário de Política Agrícola, César Halum ressalta a importância da tecnologia crescente ao processo produtivo agrícola.

“Nossa produção e nossa produtividade continuaram boas, as pesquisas que foram realizadas permitiram a entrada de novas variedades de sementes e dos mais diversos seguimentos da soja, do milho, do arroz, da maneira que nós tivemos um crescimento pequeno da área plantada, mas tivemos um aumento de produtividade muito grande. Isso foi em função da tecnificação que o agronegócio tem hoje e que continua investindo alto em pesquisa”.

O diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da EMBRAPA, exemplifica como a bioeconomia e a inovação do agronegócio, sem a necessidade de desmatamento, é possível. Como alternativa, a busca de produtos de origem fóssil para exploração da biodiversidade que é renovável.

“Hoje nós temos toda a condição de explorar recursos genéticos em ambientes já antropizados, onde o homem já ocupa o espaço há muito tempo, sem necessariamente termos que destruir os biomas que são ricos em biodiversidade, que são as espécies e seres que vão nos fornecer essas alternativas de produtos que vamos explorar”.

