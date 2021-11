Ônibus da dupla Henrique & Juliano chega ao local do velório

A- A+

Henrique & Juliano cancelou show em Araguaína (TO) após saber sobre a tragédia Flipar

O ônibus da dupla Henrique & Juliano, amigos de Marília Mendonça, acaba de chegar ao Ginásio Goiânia Arena onde o corpo da artista e do seu tio Abicieli Silveira Dias Filho serão velados.

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, até as 13 horas o velório será restrito aos familiares e amigos e depois será aberto ao público até as 16 horas, quando seguirá para o sepultamento no Cemitério Parque Memorial, também com acesso restrito.

A dupla, que tinha um show agendado para este sábado (6) em Araguaína (TO) adiou a agenda por causa da tragédia que acabou precocemente com a vida da artista.

Os sertanejos eram muito amigos de Marília Mendonça e já cantaram juntos em diversas ocasiões. Era comum a demonstração de carinho entre os três nas redes sociais. Henrique & Juliano fizeram ainda participações nas gravações de DVDs uns dos outros.